Набиуллина выступила против появления денег будущих пенсионеров на фондовом рынке

Центральный банк России выступил против расширения возможностей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) при инвестиции средств будущих пенсионеров в акции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллна заявила, что это перекладывание рисков на будущих пенсионеров, передает Forbes.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продумать инструмент, который позволит снять часть рисков с НПФ при инвестировании средств клиентов (читай – будущих пенсионеров) в акции.

"Подключение" денег будущих пенсионеров к фондовому рынку – это один из способов выполнить другое поручение президента – кратно увеличить капитализацию фондового рынка к 2030 году.

Набиуллина отмечает, что эта задача при текущих темпах и условиях недостижима: "Если даже этими набранным темпом мы будем развиваться, конечно, мы не выполним тех задач, которые ставим перед собой по кратному увеличению рынка, в том числе по кратному увеличению капитализации, задача, которую поставил президент".