В Забайкальском крае 35 лесных пожаров угрожают населенным пунктам

Несколько населенных пунктов Забайкальского края находятся под угрозой лесных пожаров, сообщили в МЧС РФ.

"В настоящее время специалисты тушат 35 лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам, включая станцию Кука и село Танха", - сообщила пресс-служба МЧС.

Сегодня самолет Бе-200ЧС ликвидировал загорание кромки лесного пожара на 40 гектарах в районе эко-курорта "Кука". На земле населенный пункт от огня защищают более 70 специалистов и 17 единиц техники.

Также в МЧС сообщили, что с начала года в регионе установлены 94 виновника пожаров, среди них - 40 несовершеннолетних. Возбуждены три уголовных дела.

Напомним, в Забайкальском крае из-за природных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. 21 апреля глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкалье. Они провели оперативное совещание по обстановке в регионе, сложившейся в результате крупных природных пожаров.

Как стало известно, в регионе с благословения митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия ведутся молебны о ниспослании дождя.

Как сообщалось, власти Забайкалья пытаются избежать масштабных природных пожаров. Ранее было выпущено постановление губернатора, ограничивающее выезд граждан из населенных пунктов "на природные и природно-антропогенные объекты".