Сергей Ситников на предстоящие выборы губернатора Костромской области будет выдвигаться от «Единой России»

Сегодня в Костроме прошел форум секретарей первичных отделений партии "Едина Россия", в котором приняли участие около 500 делегатов из всех муниципалитетов региона. В рамках заседания основные задачи исполнительной и законодательной власти крупнейшего партийного объединения региона обозначил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

«Партия – это не только программа, символы и лозунги. Партия – это прежде всего люди. Именно поэтому вы, уважаемые земляки, все, кого вы представляете в этом зале, – и есть самый ценный актив регионального отделения «Единой России». Именно от вас зависит как успех «Единой России», так и будущее Костромской области. Сейчас очевидно для всех, насколько важно единство нашего общества», - подчеркнул глава региона.

Сергей Ситников отметил, что «Единая Россия» в течение многих лет была и остается одним из главных факторов внутренней стабильности страны и региона.

«Мы уже добились заметных результатов. Они стали возможны во многом благодаря поддержке инициатив областной власти со стороны партии «Единая Россия». Благодаря вашей поддержке, в течение последних пяти лет обеспечен двукратный рост собственной доходной базы бюджета региона. По темпам прироста собственных доходов область находится на первом месте в Центральном федеральном округе. Обеспечена доступность дошкольного образования, построены новые школы, модернизирована система среднего профобразования. Благодаря эффективным управленческим решениям за пять лет укомплектованность врачами увеличилась до 85%. Ещё 700 будущих костромских докторов обучаются на целевых местах в медвузах», - сказал губернатор.

Одним из самых важных направлений деятельности партии и областной власти глава региона назвал поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

Сергей Ситников обратил внимание партийцев на то, что предстоящая в Костромской области избирательная кампания разных уровней является первой кампанией такого масштаба в регионе в условиях СВО. И объявил о начале формирования программы совместной работы партии «Единая Россия» и областной власти на ближайшие 5 лет. Решения будут приниматься на основании мнений всех земляков.

«Уважаемые однопартийцы! На предстоящие 14 сентября выборы губернатора Костромской области я буду выдвигаться от партии «Единая Россия». На выборы мы идем все вместе - единой командой. Желаю партии, всем кандидатам от партии уверенной победы», - обратился к участникам форума Сергей Ситников.

«Я хочу поблагодарить Сергея Константиновича за то, что Костромская область была первым регионом в Российской Федерации, который запустил действительно полный комплекс всеобъемлющих мер по поддержке наших бойцов - участников спецоперации. Конечно, Сергей Константинович, это заслуга Вас и Вашей команды, и депутатов «Единой России» всех уровней, которые принимали участие в этой работе с самых первых дней специальной военной операции. Костромской регион первым в стране принял закон о бесплатном выделении земельных участков участникам специальной военной операции. В регионе очень активно работают общественные, благотворительные организации, которые всеобъемлюще помогают ребятам на передовой и членам их семей. На сегодняшний день «Единая Россия» направила в зону спецоперации, в наши новые приграничные регионы более 140 тысяч тонн гуманитарной помощи. Эти цифры - огромный, существенный вклад нашей костромской земли. Уважаемый Сергей Константинович, команда «Единой России» - это Ваша команда и вместе у нас все получится», - отметил в выступлении член президиума Генерального совета партии, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

«Несмотря на сложность задачи, когда высшее должностное лицо избирается и в регионе пройдут многоуровневые выборы публичной власти – в областное заксобрание и муниципальные советы, настрой всех очевиден. Как мне представляется, то единодушие и соборность, которые исторически характерны для костромской земли, и которое ощущается сегодня, принесут очевидные плоды – в общении, во время предвыборной кампании. В стартующем в понедельник предварительном голосовании для тех, кто является соискателями и после этого уже сможет стать официальными кандидатами в депутаты от «Единой России» на всех уровнях. И, конечно, они поддержат и объединят свои усилия вместе с выборами губернатора. И Сергей Константинович сможет и дальше опираться на эту разноликую, но деятельную команду «Единой России», - подчеркнул член Высшего совета партии «Единая Россия», сенатор Александр Карелин.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин поддержал нашего Сергея Константиновича Ситникова, губернатора региона, члена партии «Единая Россия» в выдвижении на новый срок. Тем самым он поддержал дальнейшее развитие Костромской области. Для нас это очень значимо, что Сергей Константинович будет выдвигаться от партии «Единая «Россия». Губернатор - наш лидер. Все, кто пройдут предварительное голосование, вольются в команду губернатора. И уже все вместе пойдем на сентябрьские выборы», - прокомментировал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.