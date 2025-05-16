16 Мая 2025
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Фото: astrobl.ru

Учителей семьеведения в 50 раз меньше требуемого числа - Кузнецова

В планах Министерства просвещения подготовить чуть более 500 учителей, которые будут преподавать в школах семьеведение. А требуемое количество этих педагогов составляет более 23 тысяч. Разница в десятки раз. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
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Она рассказала, что рабочая группа при Координационном совете при Правительстве РФ выявила большие проблемы, препятствующие внедрению курса семьеведения в школах страны. Предполагается, что курс будет внеурочным. Уже разработаны разные пособия и методические материалы, в том числе пособие, вызвавшее недавно скандал.

Рабочая группа пришла к выводу, что нет учебных материалов и методической поддержки, учебных пособий, зато есть нескоординированность при внедрении курса и отсутствие единой программы. Также нет лишних часов в учебном плане, учителя и так перегружены, а предлагаемые материалы не имеют достаточной экспертной проработки. В этих условиях курс внедрять нельзя.

"Эксперименты с содержанием курса на детях недопустимы. Учебные пособия и программы будут строго отслеживаться и выверяться", - сказала Кузнецова.

При этом в некоторых школах курс уже успешно преподается. Однако как оценить его успешность?

Далеко не все согласны с самим внедрением уроков семьеведения, опасаясь неладного. Так, депутат ГД Николай Николаев принципиально против усиления вмешательства государственной системы в семью. Как факультативного предмета - можно, но обязательного - ни в коем случае.

В целом российские родители не поддерживают предложение сделать обязательным уроком в 5-9 классах семьеведение. Только 34% поддержали идею, против - 40%. Мужчины намного чаще выступают против. И чем старше опрошенные, тем чаще они против таких уроков.

Теги: семьеведение, школа


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