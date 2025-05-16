Голикова озаботилась оттоком кадров из госбольниц в салоны красоты

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что 75% выпускников медвузов и 56% выпускников медколледжей после окончания обучения идут работать по профессии. Также она привела данные об оттоке из государственных больниц в частные клиники и салоны красоты.

"Это означает, что работа медицинских колледжей, вузов, регионов должна быть абсолютно перестроена с точки зрения не потери этого кадрового потенциала. К сожалению, должна сказать, что отток идет и в частные медицинские организации, а с точки зрения среднего и младшего медицинского персонала отток идёт в фитнес-центры, в косметические салоны, в индустрию красоты", - приводит ТАСС слова Голиковой, произнесённые ею на расширенном заседании коллегии Минздрава.

Она уточнила, что власти пытаются решить проблему.