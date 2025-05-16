Суд арестовал на два месяца бывшего начальника ГАИ Челябинска

Суд отправил в СИЗО до 15 июля бывшего начальника отдела Госавтоинспекции Челябинска Александра Гайде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону.

По версии следствия, в период с 1 января 2020 года по 24 мая 2024 года Александр Гайде давал незаконные указания своим подчиненным о принятии мер по непривлечению к административной ответственности руководства коммерческой организации и ее сотрудников по линии дорожного надзора и безопасности дорожного движения при перевозке грузов по дорогам общего пользования на территории Челябинска.

За эти услуги, как считает следствие, силовик в период с 1 января 2018 года по 24 мая 2024 года получил через посредника и руководителя коммерческой организации две взятки в особо крупном размере, в том числе в виде автомобилей Volvo S80 и Toyota Camry, а также в виде стройматериалов и бытовой техники.

Бывшего гаишника сотрудники областного УФСБ совместно с главком МВД задержали накануне. По его делу также проходит учредитель ООО "Капиталстрой" Ромик Варданян.

Александру Гайде вменяют превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области.