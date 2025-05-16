"Фонд Ройзмана*" подал апелляцию на решение о ликвидации

Представители "Фонда Ройзмана*" обжаловали решение суда о ликвидации. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

После того, как материалы по делу будут готовы, их передадут в Свердловский областной суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, что недавно Арбитражный суд Свердловской области отказал в оспаривании акта проверки Министерства юстиции по региону за 2024 год. Тогда Минюст нашел ряд нарушений, на основании которых благотворительный фонд было необходимо закрыть. На данный момент благотворительный фонд продолжает свою деятельность.

Ранее сообщалось - проверка, проведенная осенью 2024 года в отношении фонда, выявила, что он осуществлял деятельность с нарушениями норм законодательства. В самом фонде заявили, что не согласны с результатами проверки.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ