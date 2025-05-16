16 Мая 2025
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80-летие Победы Свердловская область
Фото: екатеринбург.рф

Глава Екатеринбурга поблагодарил Фонд святой Екатерины за помощь в организации празднования Дня Великой Победы

Сегодня Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание оргкомитета, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Екатеринбург встретил этот день масштабным парадом и шествием «Бессмертный полк», а закончил невероятным гала-концертом в Историческом сквере, хедлайнерами которого были Стас Пьеха, Юлия Паршута и группа «Рондо», и праздничным салютом. Празднование собрало на своих площадках 170 тысяч человек.

«Хочу всем сказать огромное спасибо: правоохранительным органам, заместителям, главам районов, руководителям коммунальных служб. День Победы – это результат нашей совместной работы. Нам удалось подарить прекрасный праздник всем жителям Екатеринбурга и его гостям. Мы в очередной раз подтвердили свой высокий столичный статус!» – обратился к участникам встречи Алексей Орлов.

(2025)|Фото: екатеринбург.рф

Глава города отметил вклад Фонда святой Екатерины в сохранение и преумножение памяти о Героях этой Священной для нашей страны войны. В ходе заседания оргкомитета он поблагодарил Фонд святой Екатерины за помощь в организации празднования Дня Великой Победы. От лица ветеранов, тружеников тыла и жителей города Алексей Орлов вручил директору фонда Александру Андрееву Благодарственное письмо, а также благотворительному фонду Русской медной компании.

(2025)|Фото: екатеринбург.рф

Кроме того, Глава Екатеринбурга отдельно отметил инициативу «РМК-Поиск», команда которого доставила на Урал частичку Вечного огня из Волгограда.

(2025)|Фото: екатеринбург.рф

Теги: алексей орлов, александр андреев, фонд святой екатерины, 80-летие победы


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