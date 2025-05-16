16 Мая 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов рассказал о соглашениях, подписанных на полях форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" представителями Вологодчины

Вологодская область будет экспортировать продукты деревообработки в Египет и Кыргызстан. Соглашения об этом были подписаны на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Твёрдо стоим за то, чтобы после участия в любых мероприятиях получать конкретный ощутимый результат. Заключили девять важных соглашений о сотрудничестве, среди которых два – международные: с Кыргызстаном и Египтом. В частности, «Вологодский лес» договорился о поставке до 10 тысяч кубометров древесно-плитных материалов в Египет и до пяти тысяч кубометров древесно-плитных материалов и топливных березовых брикетов в Кыргызстан. Стоимость соглашений – 300 и 150 миллионов рублей соответственно», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Семь соглашений о сотрудничестве представители региона заключили с предприятиями, организациями и государственными органами Республики Татарстан.

Одно из них направлено на развитие туристической отрасли регионов. Речь идет о совместной работе по формированию туристских маршрутов, увеличению взаимного турпотока, обмену опытом.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Партнерские отношения между регионами закрепили и в сфере передовых технологий. В рамках соглашения с «ИТ-парком» Республики Татарстан запланировано взаимное совершенствование мер поддержки стартапов, обмен опытом по развитию и созданию информационных продуктов. По словам Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, это поможет определить возможности и перспективные направления по созданию технопарков высоких технологий на территории Вологодчины.

Предприятие «Вологодские машины» благодаря сотрудничеству с Торгово-финансовой компанией «КАМАЗ» Республики Татарстан о будет получать шасси для автомобилей в сокращённые сроки, а в рамках соглашения с Сельскохозяйственным потребительским снабженческо-сбытовым кооперативом «ЕЛМАЙ» – производить и поставлять в Татарстан автоцистерны для перевозки молока.

«Вологодский подшипниковый завод» подписал соглашение о вступлении в Промышленный кластер Республики Татарстан. Еще одно соглашение заключено между вологодским «Заводом НАРТИС» и компанией «Давн» Республики Татарстан. Так, предприятие Вологодской области будет поставлять в Татарстан пластиковый гранулят для производства инженерных изделий — корпусов приборов учёта электрической энергии.

О развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества также договорились Центр «Мой бизнес» Вологодской области и «Центр кластерного развития и проектного управления Республики Татарстан». Речь идет о взаимодействии в продвижении мероприятий и проектов, расширении деловых контактов, а также содействии в формировании экспертного сообщества в сфере оказания мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Теги: георгий филимонов, соглашения, вологодские производители , Россия – Исламский мир: KazanForum


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