В Кремле поддержали идею Трампа о его встрече с Путиным

Встреча лидеров России и США чрезвычайно важна в контексте украинского урегулирования, и она должна быть результативной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Встрече в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации, длительная напряженная подготовка. Тем более, если мы говорим о встречах в верхах президентов РФ и США. Вот как нам видится ситуация", - заявил Песков журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его встречу с Путиным планируется организовать в течение 2-3 недель.