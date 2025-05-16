16 Мая 2025
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Фото: администрация Челябинска

Обвинение запросило 7 лет колонии для бывшего вице-мэра Челябинска

Прокурор запросил 7 лет колонии для бывшего вице-мэра Челябинска Владимира Слободского, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, 16 мая в Советском районном суде Челябинска прошли прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы города, обвиняемого по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, бывший чиновник в апреле 2018 года подписал разрешение на возведение жилого дома по улице Сулимова, зная о том, что застройщик не имеет законных оснований к получению разрешения на строительство.

После этого компания "Челябинскавтотранс" без законных оснований начала строить дом на части земельного участка, принадлежащего собственникам жилых помещений многоквартирных домов, по улице Сулимова и улице Омской. Ущерб владельцам участка составил более 2,7 млн рублей.

Государственный обвинитель в прениях запросил для Слободского наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с запретом занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок 2 года.

Приговор должны огласить 26 мая 2025 года.

Теги: слободской, застройщик, превышение полномочий


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