Министр обороны Украины заявил о готовности к полному прекращению огня

Украина готова к полному прекращению огня и к прямым переговорам на самом высоком уровне, заявил глава украинской делегации на переговорах с Россией, министр обороны Рустем Умеров.

"Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру. Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям", - заявил украинский министр обороны.

В Стамбуле начинаются первые с 2022 года прямые российско-украинские переговоры.

Ранее СМИ сообщили, что украинская делегация хочет обсудить возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также 30-дневное перемирие.