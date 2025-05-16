"Мы не создаем героев, а даем возможность ими стать": в Екатеринбурге открылся рекрутинговый центр МВД

В Екатеринбурге открылся первый во всем УрФО рекрутинговый центр ГУ МВД России по Свердловской области. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального Главка полиции Валерий Горелых.

По его данным, торжественная церемония прошла в торговом центре "Веер Молл", где, собственно, с учетом большого количества посетителей и будет работать открывшееся учреждение. Помимо свердловской полиции, в создании центра приняли участие Уральский юридический институт МВД и управление полиции на транспорте. При создании рекрутингового центра опирались на опыт Нижегородской области.

О том, какие задачи и цели стоят перед центром, на открытии по поручению начальника Главка генерал-лейтенанта Александра Мешкова рассказал его заместитель Сергей Ремезков. Для будущих стражей порядка и всех заинтересованных действующие полицейские в рамках мероприятия организовали выставку вооружения, спецсредств, экипировки и служебного транспорта, которые используются в повседневной службе. Все это молодежь не только внимательно осматривала, но даже примеряла на себя.

"Сотрудники полиции, работавшие на площадке, рассказывали потенциальным кандидатам на службу об условиях приема. Граждане в ответ задавали конкретные интересующие их вопросы. Помимо руководства областного полицейского Главка и сотрудников различных служб на мероприятии присутствовали кадеты полицейских классов, студенты образовательных заведений и просто все желающие. Представители таких подразделений, как уголовный розыск, экономической безопасности и противодействия коррупции, участковых уполномоченных и Госавтоинспекции с интересом поведали о том, чем конкретно занимаются их службы и какие требования предъявляются к кандидатам. Все выступления спикеров сопровождались музыкальными номерами о буднях силовиков в исполнении артистов в погонах. Генерал Ремезков озвучил те черты характера, которые хотелось бы видеть у молодого поколения. Прежде всего, любой кандидат должен быть неравнодушным к чужой беде и к человеческому горю, к проблемам людей. Он всегда должен быть готовым прийти на помощь нуждающимся", - рассказал полковник Горелых.

Рекрутинговый центр ГУ МВД по Свердловской области работает на проспекте Космонавтов, 108 Д.

"Вход в центр украшает большой баннер со словами: "Мы не создаем героев, мы даем возможность ими стать". Как говорится, добро пожаловать в ряды системы МВД! Ведь защищать внутренние рубежи своей Отчизны от криминала и интересы законопослушных граждан – всегда было, есть и будет почетным и ответственным делом самых мужественных и порядочных людей, вне зависимости от пола и национальной принадлежности", - заключил Валерий Горелых.