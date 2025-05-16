Внучка Элвиса Пресли снимется в фильме про переговоры России и США

Внучка Элвиса Пресли Райли Кио сыграет в фильме испанского режиссера Альберта Серры "Out of This World" ("Не от мира сего"), посвященном дипломатической игре между Россией и США на фоне украинского конфликта. К проекту также присоединятся актеры Ф. Мюррей Абрахам и Елизавета Янковская, пишет Variety. Ранее сообщалось, что одну из главных ролей в фильме сыграет Кристен Стюарт.

"Не от мира сего" станет для Серры дебютным фильмом на английском языке, хотя его работы – художественные, документальные, короткометражные – на испанском уже хорошо известны, были представлены на различных кинофестивалях, в том числе в Каннах.

Лента повествует об американской делегации, которая отправляется в Россию в разгар украинского конфликта, чтобы попытаться найти решение экономического противостояния. Хотя съемки в основном будут проходить на английском языке, в него также войдут некоторые диалоги на русском языке.