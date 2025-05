Внучка Элвиса Пресли снимется в фильме про переговоры России и США

Внучка Элвиса Пресли Райли Кио сыграет в фильме испанского режиссера Альберта Серры "Out of This World" ("Не от мира сего"), посвященном дипломатической игре между Россией и США на фоне украинского конфликта. К проекту также присоединятся актеры Ф. Мюррей Абрахам и Елизавета Янковская, пишет Variety. Ранее сообщалось, что одну из главных ролей в фильме сыграет Кристен Стюарт.