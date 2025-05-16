Массовые нарушения обнаружили в 34 челябинских магазинах сети "Светофор"

Россельхознадзор нашел массовые нарушения хранения и реализации мясной продукции в магазинах торговой сети "Светофор" в Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, внеплановая выездная проверка 45 магазинов торговой сети "Светофор" в Челябинской области в апреле 2025 года показала нарушения ветеринарного законодательства в 34 филиалах сети.

В частности, замороженную мясную продукцию хранили с нарушением температурного режима. Кроме того, сотрудники Россельхознадзора выявили: нечитаемые ветеринарные клейма на частях свиных туш; несвоевременное гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов; отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на некоторые консервы и продукты.

В связи с этим Управление Россельхознадзора обязало компанию ООО "Торгсервис 74" изъять из обращения 271,2 кг мясной и молочной продукции и почти 2,2 тыс. штук консервов, в отношении которых невозможно подтвердить качество и безопасность, и утилизировать.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продуктов животноводства, а также нарушение требований технических регламентов ООО "Торгсервис 74" 16 мая привлекли к административной ответственности по статьям 10.8 КоАП РФ и 14.43 КоАП РФ.