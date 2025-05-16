16 Мая 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Доля педагогов среди выпускников вузов снизилась в 3 раза

Между тем образом учителя, который сформирован в сознании людей и который продвигают власти, и тем, что существует на самом деле, есть противоречие. В том числе в связи с реальным отношением государства к учителям, которое претерпело изменения в последние десятилетия. Как итог - снижение доли педагогов среди выпускников вузов в три раза по сравнению с концом СССР. Об этом говорится в научной статье "Социальный потенциал российского учительства и проблемы его реализации", опубликованной в журнале "Наука. Культура. Общество".
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Процесс снижения престижа профессии учителя наблюдается во всем мире, но в России он имеет свою специфику, отмечает автор. Так, в России государственные расходы на образование составляют менее 4% от ВВП, в то время как в странах ОЭСР – 5-6%. До 1990 года наблюдался рост доли педагогов среди выпускников вузов, достигнув 30%. Сейчас он едва превышает 10%. При этом в данное число входят все педагогические специальности, а не только учителя.

Хотя в России насчитывается 319 классических университетов с педагогическими специальностями и 38 педагогических вузов, сложился и поддерживается постоянный дефицит молодых учителей. Но молодежь в учителя не идет. Еще одна проблема связана с феминизацией учительской профессии. Более 85% выпускников-педагогов вузов составляют женщины. В школах тоже почти 90% учителей - это женщины. Для мужчин учительство практически неприемлемо из-за мизерных зарплат.

По данным ВЦИОМ 2022 года, желанность профессии учителя для подрастающих детей или внуков составила 2,9 балла для девочек и 2,5 для мальчиков по пятибалльной шкале. То есть желанность процессии педагога весьма низкая.

Молодые россияне от 18 до 24 лет практически не поддерживают мнение, что учитель – это призвание (4%), в то время как общий массив опрошенных сохраняет это убеждение (15%). Среди причин, по которым выпускники педвузов не выбирают работу учителя, в 2021 году были названы: отсутствие вакансий по своей специальности (31%), низкий уровень зарплаты (29%), не устроили условия труда (21%). Первая причина - это следствие диплома с квалификацией "бакалавр педагогики". Что касается условий труда, то это касается прежде всего требований заполнения разных бумаг и электронных таблиц, не имеющих отношения к учительству. То есть государство, с одной стороны, тратит немалые средства на подготовку дипломированных педагогов, а с другой - не может предложить им работу по специальности с достойными условиями труда и зарплатами, вынуждая работать за копейки, да еще и заниматься посторонними делами. В результате и возникает огромный дефицит учителей.

Напомним, Минпросвещения РФ в лице министра Сергея Кравцова отрицает проблему дефицита учителей. Накануне он снова назвал цифру 2%, т.е., по его мнению, России нужны лишь около 20 тыс. педагогов. В то время как одних только учителей химии в стране меньше, чем школ, примерно на 17 тыс. Суммируя по всем предметам, получаются сотни тысяч учителей, которых примерно на 600 тыс. меньше, чем ставок в школах.

Теги: учителя, образование


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