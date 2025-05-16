В Кузбассе эвакуируют работников из трех шахт

В Кемеровской области проводится эвакуация из трех шахт из-за аварии на трансформаторной станции. Об этом сообщает ТАСС.

По данным министерства угольной промышленности региона, работники выходят на поверхность на шахтах "Байкаимская", "Комсомолец" и им. С.М. Кирова.

В пресс-службе "СУЭК-Кузбасс" уточнили, что произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах им. С. М. Кирова и "Комсомолец".

2 мая сообщалось, что горноспасатель, командир отделения военизированной горно-спасательной части МЧС России 28-летний Константин Фадеев погиб в шахте "Шерегешская" Кемеровской области при обрушении пород.