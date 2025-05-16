Средняя сумма ипотеки в России – 4,4 миллиона

Названа средняя сумма ипотечного кредита в России. Она составила 4,4 млн руб.

В марте рынок индивидуального жилищного кредитования (ИЖК) рос во всех сегментах. Предоставлены 57,8 тыс. рублёвых ИЖК на сумму 257,1 млрд руб. против 52,6 тыс. рублевых ИЖК на 227,1 млрд руб. в феврале, сообщает Банк России.

В апреле стало известно, что массовая ипотека становится всё менее доступной для большинства граждан. Ипотека как единственный способ улучшения жилищных условий уже не справляется с задачами. Многие просто не могут позволить себе взять ипотечный кредит, накопить на первый взнос. В результате спрос на жилье значительно сократился, говорит заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Эксперт поясняет, что рекордное повышение ключевой ставки и сужение круга лиц, имеющих право на льготную ипотеку, привели к значительному сокращению спроса на построенное жилье, особенно в сегменте эконом-класса. Это создает парадоксальную ситуацию: несмотря на наличие большого числа людей, нуждающихся в жилье, особенно в крупных городах, возможности для покупки крайне ограничены.