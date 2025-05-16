16 Мая 2025
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Образование Вологодская область
Фото: telegram-канал Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова / t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов сообщил о выделении 1346 бюджетных мест в вузах и колледжах Вологодчины для подготовки будущих педагогов 

Накануне старта приемной кампании в вузы глава Вологодской области рассказал о возможностях, которые предлагают абитуриентам образовательные учреждения региона.

«Профессия педагога по-прежнему остается одной из наиболее актуальных и востребованных для экономики области. Речь идет о формировании кадрового фундамента на годы вперед. При этом важно, чтобы наша молодежь могла заниматься любимым делом и строить карьеру прямо здесь, на родной земле. Педагогические направления подготовки у нас реализуют два вуза и семь колледжей. В этом году они предлагают абитуриентам 746 и 600 бюджетных мест по профильным специальностям соответственно», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В 2025 году Вологодский педагогический колледж, Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского, Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж, Тотемский политехнический колледж, Сокольский педагогический колледж, Университетский колледж Вологодского государственного университета и Педагогический колледж при Череповецком государственном университете будут осуществлять прием абитуриентов. В том числе по специальностям учителя начальных классов, воспитателя детсада, педагога дополнительного образования и специалиста в области коррекционной педагогики. 

291 бюджетное место имеется в Вологодском госуниверситете. Из них 259 – на программы бакалавриата и 32 – на программы магистратуры. Обучение будет вестись по 13 направлениям, включая подготовку учителей математики, физики, информатики, физической культуры, биологии, химии и музыки. 

Череповецкий государственный университет предлагает абитуриентам еще больше возможностей: 377 бюджетных мест – на программах бакалавриата и 78 – на программах магистратуры. Второй год подряд вуз будет набирать студентов по новым направлениям: «Психология и социальная педагогика», «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», «Английский и китайский язык». Кроме того, выпускников школ приглашают освоить профессии воспитателя детских садов, педагога дополнительного образования, психолога, дефектолога, логопеда и социального педагога.

Студенты в актовом зале Уральского федерального университета в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Получить высшее образование по целевому направлению смогут 136 одиннадцатиклассников. Для этого в ВоГУ выделено 62 места, в ЧГУ – 74 места. Напомним, что с прошлого года по инициативе Главы региона размер региональной стипендии студентам-целевикам увеличен с четырех до шести тысяч рублей, а количество получателей выплаты – с 50 до 75 студентов.   

Приемная кампания в колледжи и вузы области стартует 20 июня. С подробной информацией о поступлении и необходимых для этого документах абитуриенты и их родители могут ознакомиться на официальных сайтах образовательных организаций Вологодской области.

Теги: георгий филимонов, педагоги, вузы, бюджетные места, учителя


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