СМИ назвали представителя США на переговорах в Стамбуле

США на переговорах в Стамбуле будет представлять директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, сообщает Reuters. Агентство ссылается на пресс-секретаря ведомства.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио прилетел в Стамбул, где сегодня должны пройти первые с 2022 года прямые российско-украинские переговоры. Он заявлял, что не будет участвовать в качестве посредника в этих переговорах. Как ожидается, Рубио проведет встречу с украинской делегацией в формате Турция-США-Украина.