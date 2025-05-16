В Челябинской области будут судить чиновника, который за бюджетные деньги арендовал автомобиль у своей жены

В Сатке (Челябинская область) директор коммунального предприятия пойдет под суд за хищение бюджетных денег у коммунального предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, обвиняемый, будучи директором МУПа, составил фиктивный договор аренды автомобиля между своей женой, которая владеет автомобилем "SUZUKI GRAND VITARA", и коммунальным предприятием. При этом, арендуя за бюджетные деньги автомобиль у своей супруги, директор МУПа не использовал эту машину для целей предприятия.

По такой схеме за период с декабря 2023 года по октябрь 2024 года чиновник совершил хищение денег предприятия на сумму свыше 630 тыс. рублей.

Саткинская городская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении директора МУП "Водоотведение" Бакальского городского поселения. Ему вменяют присвоение и растрату (часть 3 статьи 160 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).

Директор МУПа полностью признал вину, а также возместил причиненный материальный ущерб. Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.