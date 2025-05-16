16 Мая 2025
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Общество Оренбургская область
Фото: t.me/pool_56

Евгений Солнцев, завершая рабочую поездку в Ясненский муниципалитет, сообщил о выделении дополнительных средств на ремонт дорог

Евгений Солнцев в рамках рабочего визита в Ясненский район Оренбуржья накануне посетил Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Горно-технологический техникум», в котором обучаются 548 ребят.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Техникум с 2022 года стал участником федерального проекта «Профессионалитет». На базе техникума создали образовательно-производственный центр машиностроительной отрасли. Корпуса учебного заведения отремонтированы, создано 5 современных лабораторий, приобретено высокотехнологичное оборудование. Первый выпуск 25 специалистов по программам «Профессионалитета» прошел в минувшем году, при этом 19 выпускников были трудоустроены в рамках целевых  договоров на базовое предприятие образовательно-производственного центра. В 2024 и 2025 годах студенты техникума стали обладателями медалей регионального этапа чемпионата «Профессионалы». В техникуме успешно функционирует Центр технического творчества для освоения общеразвивающих программ дополнительного образования детей «Я выбираю профессию», молодежное движение Амбассадоры Профессионалитета. На базе образовательного учреждения функционируют три специализированных центра компетенций, 6 центров проведения демонстрационного экзамена.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Осматривая помещения техникума Евгений Солнцев отметил неудовлетворительное состояние спортзала и дал соответствующие поручения по исправлению ситуации.

"В техникуме действуют четыре спортивных секции: легкая атлетика, теннис, футбол, волейбол. Проводятся соревнования по различным видам спорта. При этом спортзал явно требует ремонта. Дал поручение профильному министерству расширить региональную программу капремонтов школьных спортзалов и в 2026 году внести в неё учреждения СПО. Конечно, спортзал в Горно-технологическом техникуме должен быть приведен в порядок", — подчеркнул глава Оренбургской области.

Также глава региона побывал в Восточной территориальной межрайонной больнице города Ясного, которая оказывает медицинские услуги более 43,5 тысячам жителей.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Здесь в 2024 году был выполнен капремонт двух ФАПов, врачебной амбулатории и поликлиники, закуплено 2 автомобиля, приобретено 2 единицы медицинского оборудования. В этом году проводится выборочный ремонт в учреждениях межрайонной больницы и помещений поликлиники под тяжелое оборудование, закуплен 1 автомобиль, приобретено 9 единиц медицинского оборудования.

Также Евгений Солнцев ознакомился с работой АО «Оренбургские минералы». Горно-обогатительный комбинат построен и введён в эксплуатацию в 1979 году на базе Киембаевского месторождения хризотил – асбеста. Из отходов обогащения руды здесь вырабатывают нерудные строительные материалы. Проектная мощность комбината - 7000 тысяч тонн по переработке руды и 500 тысяч тонн по производству хризотила.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Евгений Солнцев и генеральный директор компании Андрей Гольм обсудили перспективы развития предприятия.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Подводя итоги рабочей поездки в муниципалитеты врио губернатора Евгений Солнцев уделил особое внимание состоянию дорог на востоке области и дал соответствующие поручения.

"По итогам двухдневной поездки согласен с основным массивом комментариев от жителей – дорожная инфраструктура в районах требует серьезного внимания. Сейчас дождями размыты маршруты, которые для местных жизненно важны. На нужды дорожного строительства выделил дополнительно более полумиллиарда рублей. Принял решение по дороге Ясный-Домбаровка. В этом году планировался ремонт 10 км трассы, увеличим его в 2 раза. Будет завершён подъезд к Ясному", — сказал Евгений Солнцев.

Теги: евгений солнцев, сненский район, врио губернатора орегбургской области


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