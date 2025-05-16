На Южном Урале нашли самокатчиков, сбивших четырехлетних детей

Сотрудники Госавтоинспекции Магнитогорска установили личности полтзователей прокатных электросамокатов, которые на майских праздниках сбили двух четырехлетних мальчиков. Оба пользователя СИМ — 15-летние подростки.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе управления Госавтоинспекции по городу, 9 мая в 16:05 водитель электросамоката ехал по тротуару от улицы Доменщиков в направлении улицы Труда и сбил 4-х летнего ребенка, который шел с матерью. У ребенка диагностированы ушибы.

Аналогичный случай произошел вечером 11 мая на тротуаре от улицы Завенягина в сторону улицы Бориса Ручьева. Там другой самокатчик также сбил 4-х летнего ребенка, у которого тоже диагностировали ушибы. В обоих случаях водители скрылись с места ДТП.

На основании запроса агрегатору краткосрочной аренды "МТС Юрент" сотрудники полиции установили данные пользователей электросамокатов и их личности. Виновниками ДТП оказались 15-летние подростки, оформившие договор краткосрочной аренды элеткросамокатов через мобильное приложение.

Правилами использования электросамокатов компании "МТС Юрент" в договоре аферты предусмотрен штраф в 30 000 руб. за передачу в пользование СИМ несовершеннолетним.

В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям родителей по вопросу исполнения ими обязанностей по содержанию и воспитанию детей в части обучения несовершеннолетних требованиям ПДД и контроля за их передвижением. Родителям может грозит административная ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей).

Тем временем в Челябинске вечером 15 мая одновременно перестали работать сервисы аренды электросамокатов. Позже стало известно, что СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по факту предоставления услуг низкого качества при аренде электросамокатов (п. "а" части 2 статьи 238 УК РФ). В рамках расследования с улиц города изъяли более 1,5 тыс. средств индивидуальной мобильности, их собираются изучить на предмет технической исправности.