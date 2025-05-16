Вода в реке Ишим на территории Викуловского района начала прибывать интенсивнее

Вода в реке Ишим на территории Викуловского района начала прибывать интенсивнее. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

На гидропосте в селе Балаганы за сутки уровень вырос на 81 сантиметров, в Викулово – на 50 сантиметров. До отметки "опасное явление" в районном центре осталось меньше метра. Выше по течению уровень реки снижается, но по-прежнему остается высоким.

Из-за этого власти региона расширяют список населенных пунктов, в которых вводится режим ЧС регионального уровня. Так, губернатор Моор подписал постановление о включении в этот список деревень Юрга и Черемшанка Абатского муниципального округа, а также садовых товариществ "Борки" и "Солнечный" Ишимского муниципального округа.

Жители населенных пунктов, в которых действует режим ЧС, смогут получить единовременную помощь в размере 15 675 рублей, если их ситуация соответствует любому из трех условий: нет возможности жить в своих домах, прервано транспортное сообщение с населенными пунктами без режима ЧС, нарушены санитарно-эпидемиологические нормы.

Введение режима ЧС позволяет властям региона более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий с использованием финансовых средств и материальных ресурсов из резервных фондов.

"Следим за состоянием защитных сооружений. Ситуация под контролем", - заверил губернатор Моор.