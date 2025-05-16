Госсекретарь США прибыл в Стамбул

Госсекретарь США Марко Рубио прилетел в Стамбул, где сегодня должны пройти первые с 2022 года прямые российско-украинские переговоры, передает AFP.

Ранее Рубио заявлял, что не будет участвовать в качестве посредника в этих переговорах. Как ожидается, Рубио проведет встречу с украинской делегацией в формате Турция-США-Украина.

Также Госсекретарь США говорил о необходимости проведения встречи Дональда Трампа и Владимира Путина – это "единственный шанс" на урегулирование конфликта на Украине. По мнению Рубио, встреча может быть организована в ближайшее время, хотя подготовка к ней не ведется – все ждут результатов стамбульских переговоров.