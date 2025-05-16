Одиночество: 80% молодежи на Западе готовы строить "серьезные отношения" с чат-ботами

Опрос молодых людей 1997-2012 годов рождения показал, что 83% поколения Z верят в то, что они могут развить значимую эмоциональную связь с чат-ботом, которого будет сопровождать сгенерированное изображение. В том числе 75% заявили, что ИИ может полностью заменить человеческое общение. Об этом исследовании пишет Fоrbes.

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Психотерапевт Джейми Бронштейн, который специализируется на теме отношения с ИИ, говорит, что сегодня многие люди чувствуют себя напряженными, подавленными, неуслышанными и одинокими. Поэтому они пытаются заменить отношения с другими людьми ИИ-суррогатом. 80% заявили, что вступили бы в "брак" с ним, если бы это было законно. Но чем был бы такой "брак"?

О том же самом говорит цифровой социолог Джули Олбрайт, автора книги "Предоставленные сами себе". У значительной части молодых людей вообще нет друзей, они не умеют общаться и не знают, как это делать. Они все меньше настроены на живое общение и пытаются как-то скрасить свое одиночество. А технологии ИИ совершенствуются и создают для таких людей иллюзию общения. Это удобно, но очень опасно.

"Это в некотором смысле удовлетворит нашу потребность в общении с помощью симулированных отношений, но люди еще больше дистанцируются друг от друга", - подчеркивает Олбрайт.

Уже происходят трагические случаи. В прошлом году 14-летнего мальчика из Флориды нашли мертвым после того, как он "влюбился" в чат-бота с ИИ. И подобные случаи не единичны. Статистика пугает. Количество запросов в Google по запросам "чувства к ИИ" или "влюбился в ИИ" в последнее время подскочило на 120-130%.

Глава "Интерроса" Владимир Потанин сказал накануне, что цифровые технологии и ИИ ставит под угрозу духовное выживание человека.

"Не сочтите меня ретроградом, но одна из главных задач у вас - это как сделать так, чтобы ИИ можно было пользоваться, но чтобы он не лишил вас вашей роли. Это очень большая проблема", - сказал он на встрече со студентами и стипендиатами своей программы.