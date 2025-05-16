МВД сообщило, как опознать мошенника

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России сообщили, как можно распознать мошенника.

В его внешности нет чего-то примечательного, он сливается с толпой. Он уверен в своем превосходстве над гражданами, силён перед слабыми, хитёр и изворотлив, профессионал обмана, технически подкован, склонен к нарциссизму.

Поведение у мошенника агрессивное или слащавое, он играет на эмоциях, создает ложную срочность. Руководствуется он корыстью и самоутверждением за счёт жертв. Инструменты его работы – взломанные аккаунты и чужие личности, фишинговые сайты, поддельные документы, вредоносные программы и средства анонимности.

Слабыми сторонами мошенника являются боязнь уточняющих вопросов и проверки информации, а также потеря интереса, если он чувствует уверенность и осведомлённость собеседника, сообщает управление в своём telegram-канале.