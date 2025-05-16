В поджоге дома британского премьер-министра подозревают украинского гражданина

В Лондоне обвинение в поджоге дома премьер-министра королевства предъявлено 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу, пишут британские СМИ со ссылкой на Скотланд-Ярд. Ожидается, что сегодня молодой человек предстанет перед судом.

Поджоги домов Кира Стармера произошли 8 и 12 мая. Арестовали мужчину 13 мая.

Сам премьер-министр и его окружение не пострадали: сейчас Стармер с семьей проживает в резиденции на Даунинг-стрит.

Интересно, что The Telegraph со ссылкой на источник писала, что за поджогом дома Стармера может стоять "враждебное государство".