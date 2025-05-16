В России на 40% вырос турпоток из-за рубежа

В России после начала туристического сезона вырос поток иностранцев, приезжающих в страну. В первой половине последнего весеннего месяца он увеличился год к году на 40%. Большую часть роста обеспечили гости из Азии и стран Ближнего Востока.

Данные о росте на 40% получили в "Островке". В январе-апреле рост, по данным аналитиков, был менее выраженным – 16%. В "Интуристе" зафиксировали увеличение въездного потока за первые 10 дней мая на 27% год к году. Объем бронирований на предстоящее лето, по данным компании, вырос в 3,4 раза, пишет "Ъ".

Высокий сезон начался в мае, он завершится вместе с сентябрём.