Мединский: Российская делегация в пятницу будет ожидать украинскую с 10 утра

Российская делегация в пятницу, 16 мая, будет ждать украинскую сторону с 10 утра. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле.

"Буквально с 10 утра мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Мы готовы к работе", - цитирует Мединского ТАСС.

Накануне Мединский заявил, что российская делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. По его словам, задачей предстоящих переговоров с Украиной будет рано или поздно установить долгосрочный мир.

Переговоры российской и украинской делегаций должны пройти 15 мая в Стамбуле по инициативе президента России. Владимир Путин предложил продлить прерванный три года назад диалог. В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация в Стамбуле с утра ждет визави с украинской стороны, которых пока нет, "и неизвестно, они появятся или не появятся". В итоге переговоры были перенесены на 16 мая.