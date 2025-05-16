16 Мая 2025
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Фото: Reuters / Brian Snyder

Зеленский сделал ставку на срыв настоящих переговоров

Зеленский только накануне вечером своим указом утвердил состав делегации на переговорах с представителями России в Стамбуле. Возглавил ее министр обороны Рустем Умеров.
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В состав делегации вошел также замглавы СБУ Александр Поклад, которого депутат Рады Артем Дмитрук назвал убийцей и террористом. Поклад предлагал 250 тыс. долларов за убийство депутата, заявил Дмитрук. Ранее имя Поклада упоминалось в связи с убийством в Киеве финансиста Дениса Киреева в самом начале СВО, который участвовал с украинской стороны в первом раунде переговоров.

Как пишет немецкий журнал Der Spiegel, в офисе Зеленского паника накануне переговоров. Сорвать их не получилось, участвовать - невыгодно. Никто не знает, что происходит, сказал изданию на условиях анонимности советник администрации Зеленского. Президент США Дональд Трамп не разделяет позицию Зеленского, и тот в растерянности, так как всерьез опасается неприятных для себя последствий переговоров.

Переговоры были намечены на 15 мая. Российская делегация прибыла 15 мая утром, но украинская сторона целый день не знала, что ей делать и как реагировать. Зеленский, который был в Турции и надеялся на помощь США в срыве переговоров, улетел в Киев. Судьба переговоров была неизвестна, и только вечером он назначил делегацию.

При этом Зеленский пребывает в истерике, отмечает депутат Рады Александр Дубинский. Киевский главарь назвал делегацию РФ "бутафорской".

"Это не только про оскорбление и попытку эмоциональной дипломатии, это еще и попытка спрятать то, что решения, как поступать, у него нет", - написал Дубинский.

Однако выпад Зеленского может свидетельствовать о его коварном плане. Немецкая газета Berliner Zeitung не исключает того, что киевский режим сделает ставку на низкий дипломатический ранг главы делегации РФ Владимира Мединского и разыграет спектакль "Москва блокирует переговоры". Зеленский не просто так заявил, что он направляет своего министра, а Кремль - не министра. И его устраивает состав российской делегации только для технического решения о 30-дневном перемирии.

Политолог Сергей Марков считает, что реальных переговоров не будет. А будет снова озвучен ультиматум - объявить 30-дневное перемирие без каких-либо условий. Киев делает ставку на поддержку "ястребов" Европы.

Теги: украина, зеленский, переговоры


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