ВВС Украины потеряли истребитель F-16 в результате нештатной ситуации

ВВС Украины потеряли истребитель F-16, предоставленный Западом. Крушение самолета произошло около трех часов ночи.

"Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения противника. <…> Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет от населенного пункта и успешно катапультировался", - говорится в сообщении управления коммуникаций командования ВВС ВСУ.

Истребители F-16 в две партии Украине передали Нидерланды. Неизвестно точное число переданных самолетов. Ранее Украина рассчитывала получить в 2024 году 20 истребителей.