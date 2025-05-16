МИД: Россия не отвечает за непрогнозируемое поведение Киева

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник высказался о переговорах делегаций в Стамбуле.

Российская сторона сделала все для организации переговоров в Стамбуле, но не отвечает за непрогнозируемое поведение Киева, сказал Мирошник на брифинге в Бишкеке, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных перспективах планируемых переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил список членов делегации, которая отправится в Стамбул для переговоров с представителями Украины. Помимо помощника главы государства, в нее также в нее вошли еще трое – замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генерального штаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Мединский заявил, что задачей предстоящих переговоров с Украиной будет рано или поздно установить долгосрочный мир. Об этом он сегодня рассказал журналистам.

"Задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта", - сказал Мединский.