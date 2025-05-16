16 Мая 2025
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Спорт Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Алексей Вихарев помог организовать Чемпионат и Первенство по велосипедному спорту в Шарташском лесопарке

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев стал одним из организаторов, а также участником велогонки в Шарташском лесном парке. Ранее Чемпионат и Первенство Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине "индивидуальная гонка на время" проходили на автомобильных трассах Первоуральска, однако из-за соображений безопасности было решено выбрать другое место.

Алексей Вихарев во время чемпионата и первенства Свердловской области по велосипедному спорту в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Лучшим выбором стал Шарташский лесопарк, обладающий всей необходимой инфраструктурой. Волонтерский центр Алексея Вихарева активно подключился к организации спортивного мероприятия, а сам депутат принял участие в велогонке.

Алексей Вихарев во время чемпионата и первенства Свердловской области по велосипедному спорту в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Первый опыт оказался удачным, – делится директор Шарташского лесопарка Наталья Салмина. – Получили много положительных отзывов от участников. Для проведения велосоревнований в парке есть хорошие асфальтированные дорожки, большие расстояния для пробега, места для тренировок. А свежий воздух помогает. Надеемся, что велогонки будут проводиться в нашем парке на регулярной основе".

Чемпионат и первенство Свердловской области по велосипедному спорту в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Чемпионат и первенство Свердловской области по велосипедному спорту в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

В Первенстве приняли участие 125 велосипедистов в возрасте до 18 лет, а в Чемпионате - 75 от 18 лет и старше. Среди участников были жители не только Екатеринбурга, но и Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Первоуральска, Серова и других городов. В это время волонтеры направляли участников велогонки, а также информировали гостей соревнований о проведении голосования за благоустройство парков по программе "Формирование комфортной городской среды". Все желающие могли с помощью планшетов сделать свой выбор.

Чемпионат и первенство Свердловской области по велосипедному спорту в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Чемпионат и первенство Свердловской области по велосипедному спорту в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Городские парки – это не только любимое место для отдыха, но и отличная площадка для спорта. Мы убедились в этом на соревнованиях в Шарташском лесопарке. Попробовал свои силы в индивидуальной гонке. Трудились и мои волонтеры: привлекали горожан к голосованию. Нам снова нужно выбрать парк, сквер или набережную. Очень важно поучаствовать всем! Чем больше голосов, тем больше шансов получить федеральное финансирование. Все вместе сделаем наш город еще лучше! - прокомментировал главный единоросс в городской думе Алексей Вихарев.

Чемпионат и первенство Свердловской области по велосипедному спорту в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Напомним, голосование по выбору парка проходит до 12 июня. Участие в нем приняло уже больше 180 тыс. екатеринбуржцев. В этом году Алексей Вихарев и его Волонтерский центр снова подключились к голосованию, помогая горожанам сделать свой выбор удаленно, а также информируя о том, как проголосовать самостоятельно. До этого команда депутата поддерживала парк "Уралмаш", где уже идут работы по обновлению, а также парк 50-летия ВЛКСМ – его реконструкция начнется в этом году.

Теги: Вихарев, Шарташский лесопарк, Екатеринбург, велогонка


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