Форма встречи Путина и Трампа пока не определена

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что пока не ясно, когда и в какой форме встретятся президенты Дональд Трамп и Владимир Путин.

"Учитывая всё, что мы знаем, после нескольких месяцев работы над этим, ничего не произойдет, пока президент Трамп не сядет за стол переговоров напротив Владимира Путина", - приводит "Интерфакс" слова Рубио, сказанные им в интервью Fox News.

Ранее стало известно, что Трамп готов прилететь в Стамбул в пятницу,16 мая, и при необходимости участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Трамп нашёл логичным тот факт, что президент России Владимир Путин не прилетел в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

"Зачем ему [Путину] ехать, если я не еду?" – ответил президент на вопрос о том, разочарован ли он отсутствием российского коллеги в Турции.

"Я не думал, что Путин может поехать, если меня там нет", - добавил Трамп.