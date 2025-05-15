Мерц заявил о невозможности запустить "Северный поток — 2"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о невозможности запустить "Северный поток — 2", так как разрешения на эксплуатацию все еще нет. Так он ответил на вопрос журналиста немецкого издания Zeit о планах правительства ФРГ выдать разрешение.

"В настоящее время у "Северного потока 2" нет лицензии на эксплуатацию, и это не изменится", — заявил канцлер.

В конце апреля госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о том, что в Белом доме якобы обсуждают снятие санкций с "Северного потока — 2". Ранее об этом сообщило издание Politico.

Также сообщалось, что правительство Германии удивлено сообщениям о переговорах с участием США по перезапуску "Северного потока" и не располагает данными об этом. Как писал Bild, сделка Москвы и Вашингтона по запуску — "реальный сценарий". Отметим, что слухи о сделке по поставкам газа из РФ в Европу циркулируют уже давно.