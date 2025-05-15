16 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Мединский: Задача переговоров с Украиной - установление долгосрочного мира

Помощник президента РФ и глава российской делегации переговорщиков Владимир Мединский заявил, что задачей предстоящих переговоров с Украиной будет рано или поздно установить долгосрочный мир. Об этом он сегодня рассказал журналистам.

"Задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта", - сказал Мединский.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил список членов делегации, которая отправится в Стамбул для переговоров с представителями Украины. Помимо помощника главы государства, в нее также в нее вошли еще трое – замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генерального штаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Озвучен также состав экспертов для переговоров. Это первый заместитель начальника управления информации Генерального штаба Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов, сообщает пресс-служба Кремля.

Теги: Мединский, Украина, переговоры


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