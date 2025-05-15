Владимир Путин стал главой попечительского совета РАН
Утвержден новый состав попечительского совета Российской академии наук. Согласно опубликованному указу за подписью президента России Владимира Путина, его возглавил сам глава государства.
Помимо президента в попечительский совет также вошло еще 20 человек. Среди них:
- Президент РАН Геннадий Красников;
- Академик РАН Борис Алешин;
- Академик РАН Валерий Козлов;
- Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко;
- Министр обороны РФ Андрей Белоусов;
- Глава Минфина Антон Силуанов;
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин;
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин;
- Вице-премьер Татьяна Голикова;
- Глава Сбербанка Герман Греф;
- Президент ФГБУ "Национальной исследовательский центр "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук;
- Гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев;
- Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев;
- Гендиректор ФГБУ культуры "Государственной Эрмитаж" Михаил Пиотровский;
- Ректор ФГБОУ ВО "Московский государственный университет имени Ломоносова" Виктор Садовничий;
- Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков;
- Помощник президента РФ Андрей Фурсенко;
- Гендиректор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов;
- Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко;
- Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.