15 Мая 2025
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Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов предложил организовать ежегодный форум по сохранению традиционных ценностей народов России в Вологде

Георгий Филимонов предложил проводить в Вологде ежегодный форум по сохранению культуры и традиционных ценностей народов России

Глава Вологодской области Георгий Филимонов выступил на заседании Государственного Совета РФ по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности». Заседание прошло сегодня в рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». 

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«Предлагаем провести в следующем году в Вологде форум, посвященный культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям народов России. Более того, сделать это мероприятие ежегодным. Вологда может стать новой площадкой для развития динамичного консерватизма, который сочетает в себе сохранение традиций и взгляд в будущее», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Соответствующее предложение будет направлено в комиссию Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям для рассмотрения возможности включения форума в календарный план мероприятий. Глава региона также отметил, что одновременно надо обратиться за поддержкой и получить благословение Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. 

Особое внимание Губернатор Вологодской области обратил на то, что это мероприятие должно проводиться при согласовании и непосредственном присутствии всех традиционных для России конфессий, а именно – с участием Русской Православной Церкви, мусульманского, буддийского и иудейского духовенства.

«Важно собрать на этой платформе не просто экспертов и ученых – политологов, историков, богословов, а высших должностных лиц – глав регионов, для того, чтобы не на словах, а на деле продемонстрировать наработки в сфере межнационального, межрелигиозного согласия и формирования этого диалога в других субъектах Российской Федерации. Чтобы каждый поделился своими конкретными практиками. Таким образом, мы могли бы сформировать дорожную карту и впоследствии докладывать на комиссии, затем на Госсовете и Главе государства», – отметил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Идею Губернатора Георгия Филимонова поддержал Губернатор Севастополя, председатель комиссии Государственного Совета России по культуре и духовно-нравственных ценностям Михаил Развозжаев. Он также отметил народосберегающие инициативы Вологодской области, в частности – борьбу с алкоголизацией населения.

Теги: георгий филимонов, традиционные ценности, Россия – Исламский мир: KazanForum, ежегодный форум по сохранению культуры и традиционных ценностей народов России


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