15 Мая 2025
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Экономика Вологодская область Республика Татарстан
Фото: t.me/filimonov_official

Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил подготовку Вологодчины к форуму "Россия – Исламский мир: KazanForum"

Вице-премьер России Марат Хуснуллин оценил подготовку Вологодчины к Международному экономическому форуму в Казани.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Губернатор Георгий Филимонов представил стенд Вологодской области Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Марату Хуснуллину на форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» подтверждает свой статус значимой площадки для демонстрации возможностей российских регионов на мировой арене. На открывшейся Russia Halal Expo широко представлены наши субъекты. Каждый из них демонстрирует свой уникальный инвестиционный и туристический потенциал. В том числе осмотрел стенд Вологодской области и провел встречу с губернатором Георгием Юрьевичем Филимоновым. С коллегой обсудили и наметили конкретные шаги по дальнейшему социально-экономическому развитию региона. Уверен, что проведенная работа даст хороший импульс для выполнения нашей общей цели – повышение качества жизни людей», - сказал Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«Обсудили промышленный, туристический и инвестиционный потенциал нашего региона. Рассказал о важных проектах, которые сегодня реализуются в Вологодчине: расширение контейнерного терминала, развитие промышленной зоны «Вологда-Восток», программы благоустройства и подготовки Вологды, Череповца и Великого Устюга к юбилеям городов, рост экспортного потенциала Вологодчины. Благодарю Марата Шакирзяновича за всестороннюю поддержку наших инициатив и внимательное отношение к региону», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

На площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» отдельно представлена продукция вологодских компаний – участников крупнейшей в России инвестиционно-инфраструктурной выставки «Russia Halal Expo 2025». 

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В ней принимают участие 10 предприятий, которые предлагают передовые решения в сфере машиностроения, деревообработки, упаковки, аквакультуры, водо- и воздухоочистки, приборостроения, а также логистики.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Теги: георгий филимонов, марат хуснуллин, международный экономический форум в казани, выставка Russia Halal Expo 2025 


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