Евгений Солнцев дал оперативные поручения по объектам в Светлинском районе

Евгений Солнцев находится с рабочей поездкой в Светлинском районе и Ясненском муниципальном округе Оренбуржской области.

Врио губернатора, в частности, ознакомился с работой Светлинской больницы – филиала ГБУЗ «Восточная территориальная межрайонная больница». Учреждение обслуживает 7728 человек. Здесь в минувшем году провели капитальный ремонт ФАПа и стационара, был приобретен автомобиль для медицинской службы. В этом году планируется сделать ремонт помещений поликлиники под тяжелое оборудование.

Пока в больнице из-за проблемы с технической документацией не введен в эксплуатацию новый лифт.

"Понимаю совершенно справедливое возмущение жителей района. Поручил региональному минздраву в самые короткие сроки решить этот вопрос. Приеду в ближайшее время, чтобы лично проконтролировать результат. Светлинцы также обратили мое внимание на нехватку узких специалистов. Об этом уже говорил – проблема существует в масштабах всего региона, решать ее надо системно", – отметил Евгений Солнцев.

Затем глава региона побывал в районном доме культуры «Металлург». Здесь капитальный ремонт продолжается. Работы идут в рамках национального проекта «Семья». Здание 1966 года постройки, строилось оно под локомотиворемонтное депо.

На данный момент подрядчик завершил основные демонтажные работы, бригады специалистов приступили к ним в марте. В ходе демонтажа кровли и несущих стен была выявлена необходимость проведения дополнительных работ.

Получив информацию об этом, Евгений Солнцев поручил изыскать необходимые средства для их осуществления.

Еще одной точкой рабочей поездки руководителя Оренбуржья стало промышленное предприятие ООО «ЛБ Минералс-Светлое» в поселке Светлый.

Четыре года назад предприятие получило лицензию на разработку месторождения «Ковыльное». В 2021-2022 годах был вскрыт опытный участок месторождения, в ноябре 2022 года на производственной площадке на территории ОАО «Элеватор Рудный Клад» был заложен фундамент для строительства обогатительной фабрики. В 2023-м началось строительство предприятия по обогащению каолинов и производству продуктов на их основе.

Уже в 2024 году объем отгруженной продукции составил 47,1 млн рублей. На предприятии работают 85 сотрудников.

С главой Светлинского района Михаилом Поляковым и генеральным директором ООО «ЛБ Минералс-Светлое» Саматом Тарыбаевым Евгений Солнцев обсудил перспективы развития предприятия, запуск новых производственных мощностей, создание новых рабочих мест.