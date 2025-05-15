В центре Екатеринбурга откроется мобильный пункт тестирования на ВИЧ

В это воскресенье 18 мая - во Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, в центре Екатеринбурга откроется мобильный пункт, где горожане смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мобильный пункт будет работать на парковке у станции метро "Площадь 1905 года" с 13.00 до 21.00. Помимо бесплатной сдачи теста, горожане смогут принять участие в викторине и творческом интерактиве, а также получить памятные сувениры.

Помимо этого, фестиваль "Стенограффия" совместно с Центром профилактики и борьбы со СПИД в рамках проекта "Люди рисуют" подготовили площадку, на которой жителей и гостей уральской столицы приглашают вместе создать арт-объект, посвященный теме ВИЧ. Присоединиться к созданию мурала можно в 13.00 на улице Краснолесья, 16Б. В горлде уже есть два подобных арт-объекта: мурал "Стена памяти" на улице Толмачева, 70 и панно "Навсегда" на улице Розы Люксембург, 14А.

С начала 2015 года число новых случаев ВИЧ-инфекций в столице Урала снизилось на 64%. На данный момент в городе проживает около 22 тыс. человек с положительным ВИЧ, большая часть из которых состоит на учете Свердловского областного Центра профилактики и борьбы со СПИД. 83% из них проходят антиретровирусную терапию.