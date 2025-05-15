В Турции произошло землетрясение

Землетрясение небольшой магнитуды произошло в центральнотурецкой провинции Конья (эпицентр находился в городе Кулу). Они ощущались и в столице республике Анкаре, где сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречается с украинским главой Владимиром Зеленским, а также проходит неофициальный министерский саммит НАТО.

Российская делегация, прилетевшая на прямые переговоры с Украиной, ожидает в Стамбуле, где толчки не ощущались.

В этом месяце землетрясение произошло в Стамбуле и на побережье Мраморного моря.