В Минпромторге не в курсе о заявках зарубежных компаний на возвращение в Россию

Статс-секретарю – замглавы Минпромторга РФ Роману Чекушову не известно о подаче иностранными компаниями заявок в министерство по поводу возвращения в Россию.

По его словам, возвращение брендов – инициатива самих зарубежных компаний, которые владеют этими брендами, приводит ТАСС слова Чекушова, сказанные журналистам в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" высказался о возвращении в нашу страну ушедших ранее компаний.

"Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла, – значит, её надо пускать. Не выгодно – надо найти тысячу причин, почему её здесь не должно быть, той или иной компании. И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас", - сказал Путин.