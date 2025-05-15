В Анапе до конца года отменили турналог из-за аварии танкеров

Власти Анапы отменили взимание курортного сбора до конца 2025 года, поддержав инициативу губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Об этом сообщает пресс-служба АТОР.

Решение связано с необходимостью устранения последствий разлива нефтепродуктов после аварии танкеров в Керченском проливе.

Мэр города Василий Швец заявил, что отмена сбора поможет поддержать курортную инфраструктуру и привлечь туристов. Мера распространяется на муниципалитеты, где продолжаются работы по устранению ущерба от ЧС.

Напомним, в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края ограничили доступ к 150 пляжам, пострадавшим от разлива мазута. В апреле Роспотребнадзор принял решение о том, что "пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют нормативам безопасности и не могут быть использованы для организации отдыха".

В майские праздники в Анапе выделили два спецавтомобиля с громкоговорителями для патрулирования береговой линии и предупреждения туристов о временных ограничений. Одна машина объезжала пляжи от Центрального до Витязево, вторая – на береговой линии в станице Благовещенской.

Пока неизвестно, когда пляжи будут полностью очищены от мазута. Работы идут практически круглосуточно уже пятый месяц.