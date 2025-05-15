Уоррен Баффетт объяснил отставку

94-летний Уоррен Баффетт объяснил свой уход в отставку с поста руководителя инвестиционной компании Berkshire Hathaway.

По словам бизнесмена, когда ему исполнилось 90, он сам стал понимать, что возраст берет свое. Баффетт признался, что иногда стал терять равновесие, забывать чьи-то имена, а шрифт в газетах, которые он читал всю жизнь, "сделался слишком мелким", приводит "Ъ" слова Баффетта, сказанные в интервью The Wall Street Journal.

Он руководил компанией 60 лет.