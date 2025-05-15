15 Мая 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге товаровед нанесла ломбарду ущерб почти на 5 миллионов рублей

В Екатеринбурге ООО "Ломбард "Аврора" понес ущерб почти в 5 млн рублей из-за своего товароведа, которая неправильно оценила ювелирные изделия. Подробнее об этой истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Установлено, что в обязанности Натальи входили оценка принесенных гражданами ценностей и выдача им займов. Оценка принесенного имущества производилась по действующему прейскуранту на драгоценный метал в момент и месте его принятия в залог. Уже во время инвентаризации в 2023 году выяснилось, что в части залоговых билетов товаровед в 2-3 раза завысила сумму оценки ювелирных изделий, выдав займы не на 2, а на 6 млн рублей. Из ломбарда Наталью сразу уволили, а 25 невостребованных изделий продали с аукциона. Затем последовало расследование.

"Ломбард посчитал причиненный Натальей ущерб: разницу между завышенной и фактической оценкой изделий, а также материальные потери при уменьшении окончательной стоимости товаров при их продаже. Он составил 4 млн 868 тыс. 600 рублей", - рассказали в суде.

Организация подала иск, потребовав с бывшей сотрудницы возмещение материального ущерба в полном объеме, однако Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования частично, обязав ответчика выплатить только 50 тыс. рублей ущерба и 4 тыс. расходов на госпошлину. При вынесении решения учитывалось материальное положение и состояние здоровья екатеринбурженки.

Представители ломбарда не согласились с таким исходом и обратились в Свердловский областной суд, однако коллегия по гражданским делам, напротив, заявила, что именно истец неверно произвел оценку ущерба. В суде пояснили, что сумма убытков должна была высчитываться из разницы между суммой займа, выданного по завышенной оценке Натальи, и суммой невозвращенного займа по спорным залоговым билетам.

Более того, представители организации так и не предоставили финансовые документы, подтверждающие движение денежных средств от заемщиков, тем самым не доказали наличие материального ущерба. К тому же, убытки от продажи товаров - это риски, которые не могут быть возложены на работника. Также организация допустила ошибки в составлении акта внутреннего расследования.

Совокупность всех этих факторов привела к тому, что с Натальи были сняты все обязанности по возмещению ущерба своему бывшему работодателю.

Теги: Екатеринбург, ломбард, заем


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