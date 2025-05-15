В Перми перенесли выставку техники НАТО после того, как фура с техникой попала в ДТП

В Перми перенесли выставку техники НАТО. Выставка должна была открыться сегодня на площади у ТРК "СпешиLove" и проработать до 25 мая.

Как пояснили Накануне.RU в краевом Минкульте, перенос выставки связан с "независящими от организаторов причинами". Сроки проведения выставки уточняются.

Ранее стало известно, что фура с трофейной техникой НАТО перевернулась в Башкирии. По предварительным данным, машина столкнулась с автомобилем, есть пострадавшие. ДТП произошло в деревне Искра в Иглинском районе. Колонна с французским БТР VAB и американским БТР М113 ехала из Уфы, где проходила передвижная выставка.

Выставка трофейной техники стран НАТО проходит по городам России. Это федеральный проект, реализуемый совместно с Минобороны РФ. Экспонаты – военные машины, обезвреженные российскими войсками в зоне СВО и транспортированные на территорию России.