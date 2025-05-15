Генсек НАТО Марк Рютте: "Мяч теперь на стороне России"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия отказывается от возможности переговоров на высоком уровне в Турции.

"Сейчас Россия направляет делегацию низкого уровня и не использует возможность, которую предоставляет президент Зеленский. Он заявил: "Я готов сесть за стол переговоров с Путиным. Как только будет установлено перемирие, мы готовы обсуждать мирное соглашение". Украина явно готова к диалогу, но теперь мяч на стороне России", - заявил Рютте, который также находится в Турции – на неофициальном министерском саммите НАТО.

При этом Рютте поблагодарил Турцию за предоставление площадки для возможных переговоров: "Способность Турции играть объединяющую роль очевидна, мы наблюдаем это ежедневно".

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Анкару и проводит встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ожидается, что после этого будет определена судьба возможных прямых российско-украинских переговоров – первых с 2022 года.