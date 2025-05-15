Песков: Российская делегация в Стамбуле с утра ждет визави с украинской стороны

Российская делегация в Стамбуле с утра ждет визави с украинской стороны, которых пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока украинцев нет, и неизвестно, они появятся или не появятся", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что о дедлайнах говорить преждевременно. "Давайте не будем забегать вперед, я вам констатирую то, что происходит сейчас", - цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь Путина также добавил, что у Москвы пока нет конкретики по составу украинской делегации.

Сегодня Владимир Зеленский прибыл в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Таийпом Эрдоганом. Он заявил, что решения о дальнейших шагах будут приниматься после этого. По прибытии в Турцию Зеленский назвал "бутафорским" состав российской делегации на переговорах в Стамбуле. "Из того, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень", - заявил он.

Переговоры российской и украинской делегаций должны пройти сегодня в Стамбуле по инициативе президента России. Владимир Путин предложил продлить прерванный три года назад диалог. По данным СМИ, встреча состоится в закрытом для прессы режиме, в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче. Там же российско-украинские переговоры прошли в марте 2022 года.